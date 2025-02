Arsenal dołączył do Liverpoolu i Milanu. Wyścig o transfer za 60 mln euro

Liverpool i Milan to dwa kluby, które biorą udział w wyścigu o gwiazdę Wolves. Według CaughtOffside transferem za około 60 mln euro zainteresowany jest także Arsenal.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ait-Nouri na liście gigantów. W wyścigu Liverpool, Milan i Arsenal

Arsenal, AC Milan oraz Liverpool to kluby zainteresowane pozyskaniem Rayana Ait-Nouriego z Wolverhampton Wanderers. Młody lewy obrońca stał się celem wielu drużyn, a jego transfer może sięgnąć wartości około 60 milionów euro.

Wolverhampton przechodzi trudny okres, co przyczynia się do powstawania spekulacji na temat możliwych transferów kluczowych zawodników. Mówi się, że Arsenal zwrócił uwagę także na innych piłkarzy Wilków. Tymczasem Milan skupia się na pozyskaniu Ait-Nouriego jako potencjalnego zastępcy dla Theo Hernandeza, którego przyszłość w klubie jest niepewna.

Milan musi wziąć pod uwagę swoje finansowe możliwości, natomiast klubom z Premier League, takim jak Arsenal, często łatwiej jest spełnić takie wymagania. Co prawda Kanonierzy dysponują szeroką kadrą na lewej stronie defensywy dzięki zawodnikom takim jak: Myles Lewis-Skelly czy Riccardo Calafiori, ale przyszłe odejścia Ołeksandra Zinczenki i Kierana Tierneya skłaniają klub do poszukiwania nowych wzmocnień na tę pozycję.

Trzeba pamiętać też zapomnieć o Liverpoolu, który jest jednym z głównych kandydatów do zakontraktowania Ait-Nouriego. The Reds mają również na uwadze inne nazwiska, takie jak Milos Kerkez i Lewis Hall, co ostatecznie może wpłynąć na ich decyzję transferową.