Kane i Bayern chcą tego samego. Warunki nowej umowy ustalone

fot. diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane coraz bliżej nowej umowy z Bayernem

Harry Kane regularnie jest łączony z transferem, a jego nazwisko na listach życzeń mają takie kluby, jak Barcelona czy Manchester United. Na Camp Nou Anglik mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego, który tego lata dołączył do Chicago Fire. Blaugrana nawet zapytała go o ewentualny transfer, ale szybko zrozumiała, że się to nie wydarzy. Kane jest zdecydowany na kontynuowanie kariery w Bawarii. To miejsce, które go uszczęśliwia – jest wielka gwiazdą zespołu, a do tego regularnie zdobywa trofea.

Na dzisiaj nie ma tematu odejścia reprezentanta Anglii. Mało tego, wkrótce powinny zostać sfinalizowane rozmowy w sprawie przedłużenia jego umowy. Po zakończeniu przedsezonowego tournee Bayern ma wrócić do negocjacji z napastnikiem. Obie strony chcą tego samego i są wstępnie dogadane, jeśli chodzi o warunki dalszej współpracy. Szczegóły przekazał Christian Falk.

Bayern ma zaoferować Anglikowi umowę do 2029 roku, na mocy której zarobi około 25 milionów euro za sezon gry. To pokazuje, że Kane w kolejnych latach wciąż ma być liderem zespołu.

Władze niemieckiego giganta nigdy nie wątpiły w zamiary Kane’a i pozostawały spokojne, nawet mimo licznych doniesień łączących go z transferem. Zawodnik stawia na stabilizację, tak aby być dobrze przygotowanym do kolejnego mundialu.