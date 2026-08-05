Vinicius przybył na decydujące rozmowy. Waży się jego przyszłość

Vinicius Junior i jego agent właśnie przybyli do biur Realu Madryt, gdzie omawiana będzie przyszłość brazylijskiego skrzydłowego - podaje serwis Le Journal du Real.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt prowadzi negocjacje z Viniciusem Juniorem

Przyszłość Viniciusa Juniora pozostaje jednym z głównych tematów w hiszpańskich mediach. Kontrakt 26-letniego skrzydłowego z Realem Madryt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku, a strony wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Sytuację uważnie monitoruje Arsenal, który podobno jest gotowy złożyć ofertę za Brazylijczyka, jeśli ten zdecyduje się opuścić hiszpański klub.

Jak poinformował portal „Le Journal du Real”, Vinicius Junior i jego agent właśnie przybyli do biur Realu Madryt, gdzie mają odbyć kluczowe rozmowy dotyczące dalszych losów zawodnika. Najnowsza propozycja włodarzy Królewskich zakłada umowę do 2031 roku oraz wynagrodzenie na poziomie 22 milionów euro netto rocznie. Piłkarz oczekuje jednak wyższej pensji, bonusu za podpis i większych praw do swojego wizerunku.

Gwiazdor z Kraju Kawy reprezentuje zespół Los Blancos od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się do stołecznego giganta z Flamengo za 45 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył 22 bramki i zanotował 14 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Brazylii na około 140 milionów euro, dlatego jego ewentualne przenosiny do Arsenalu wiązałyby się z ogromnym wydatkiem.