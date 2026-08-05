Mourinho walczy o Viniciusa. Sam się do niego zwrócił

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zwrócił się do Viniciusa po mundialu

Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości Viniciusa Juniora. Skrzydłowy wrócił już z urlopu po mistrzostwach świata i szykuje się do rozmów z Realem Madryt. Ich tematem będzie oczywiście przedłużenie wygasającej w przyszłym roku umowy. Do tej pory strony nie były w stanie się porozumieć, stąd doniesienia o możliwej przeprowadzce. Nad transferem Brazylijczyka pracuje Arsenal, który miał już skontaktować się z jego otoczeniem. Jeśli Vinicius nie dogada się z Realem, najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę na Emirates Stadium.

Królewscy nie chcą dopuścić do sytuacji, w której stracą swojego gwiazdora w przyszłym roku za darmo. Opcje są dwie – albo nowa umowa, albo sprzedaż. Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak to się zakończy, natomiast zarówno zawodnik, jak i klub, preferują kontynuowanie tej współpracy. Rozbieżności są natomiast w kwestiach finansowych, bowiem Real nie godzi się na żądania Viniciusa.

Jose Mourinho nie ma wątpliwości, jak ta sprawa powinna się zakończyć. Uważa Viniciusa za kluczową postać drużyny, co osobiście przekazał mu zaraz po mistrzostwach świata w rozmowie telefonicznej. Relacje między Portugalczykiem a piłkarzem są bardzo dobre, dlatego on sam będzie naciskał na końcowe porozumienie i przedłużenie kontraktu za wszelką cenę.