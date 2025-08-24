Arsenal oraz Chelsea mogą między sobą stoczyć walkę o transfer. Na ich radarach znalazł się Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen. Klauzula odstępnego w umowie defensora wynosi 65 milionów euro - donosi "Sport Bild".

Piero Hincapie łączony z Arsenalem i Chelsea

Arsenal perfekcyjnie wszedł w nowy sezon Premier League. Podopieczni Mikela Artety po dwóch kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw. Nieco gorzej wygląda sytuacja Chelsea, której po drodze zdarzył się remis. Niewątpliwie oba londyńskie kluby mierzą wysoko, a wkrótce między nimi może stoczyć się interesująca rywalizacja o transfer.

Z informacji przekazanych przez „Sport Bild” dowiadujemy się, że Arsenal oraz Chelsea mają na celowniku tego samego piłkarza. Trop londyńczyków prowadzi do Bundesligi. Serwis „Sport Bild” zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Piero Hincapie, który na co dzień reprezentuje barwy Bayeru Leverkusen. Defensor nie tak dawno był łączony również z Realem Madryt.

Arsenal i Chelsea jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Piero Hincapie. Klauzula odstępnego w umowie Ekwadorczyka z Bayerem Leverkusen wynosi 65 milionów euro. Defensor jest gwiazdorem niemieckiego zespołu, przez co zapewne klub nie będzie chciał schodzić z ceny.

Piero Hincapie jest związany z Bayerem Leverkusen od 2021 roku. Do tej pory reprezentant Ekwadoru rozegrał 166 spotkań w koszulce Aptekarzy. W tym czasie udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.