Real obserwuje byłego podopiecznego Alonso. Transfer możliwy za rok

Piero Hincapie od miesięcy znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Według "ESPN" Ekwadorczyk latem raczej trafi do Premier League, ale Xabi Alonso nie wyklucza walki o tego defensora w przyszłym roku.

Hincapie między Realem a Premier League

Real Madryt wciąż rozgląda się za wzmocnieniami w defensywie. Jednym z piłkarzy, którzy przyciągnęli uwagę klubu, jest Piero Hincapie. Ekwadorczyk od 2021 roku reprezentuje Bayer Leverkusen i przez ten czas stał się jednym z najlepszych obrońców Bundesligi. Do tej pory wystąpił już w 165 meczach we wszystkich rozgrywkach, będąc filarem drużyny.

Według „ESPN” zainteresowanie Realu wynikało w dużej mierze z osoby Xabiego Alonso. Obecny trener Królewskich pracował z Hincapiem w Leverkusen i miał duży wpływ na jego rozwój. Alonso chętnie widziałby obrońcę ponownie w swoim zespole, jednak w Madrycie sytuacja kadrowa wygląda inaczej. Klub sprowadził już Deana Huijsena i prowadzi rozmowy w sprawie Ibrahima Konate.

Z tego powodu Hincapie wydaje się bliżej transferu do Premier League. Leverkusen chciałoby go zatrzymać, lecz oferta rzędu 40–60 milionów euro może skłonić klub do sprzedaży. Angielskie zespoły aktywnie monitorują jego sytuację i to właśnie tam Ekwadorczyk może trafić jeszcze tego lata.

Real patrzy jednak w przyszłość. W 2026 roku kończą się kontrakty Antonio Rudigera i Davida Alaby i wszystko wskazuje na to, że nie zostaną one przedłużone. To oznacza konieczność przebudowy bloku defensywnego. Alonso nie wyklucza, że jeśli Hincapie pozostanie w Leverkusen, klub wróci po niego w następnym letnim oknie.

Dla Hincapiego obecne lato może więc okazać się przełomowe. Niezależnie od tego, czy wybierze Premier League, czy zostanie jeszcze rok w Bundeslidze, jego nazwisko w kontekście Realu Madryt z pewnością będzie pojawiać się także w kolejnych miesiącach.

