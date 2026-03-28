Arsenal chce gwiazdę Realu Madryt. Padła kwota transferu

Brahim Diaz w orbicie zainteresowań Arsenalu

Arsenal obecnie zajmuje pozycję lidera Premier League, mając już dziewięć punktów przewagi nad drugim w stawce Manchesterem City. The Citizens stracili punkty w marcu w meczach z Nottingham Forest i West Hamem, co tylko ułatwiło Kanonierom budowanie przewagi w lidze.

Już na początku kwietnia londyński gigant zmierzy się z Sportingiem Lizbona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Arsenal pracuje nad wzmocnieniami w linii ofensywnej. Jednym z priorytetowych celów jest Brahim Diaz, którego przyszłość w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. 26-letni Marokańczyk jest obecnie ważną postacią w zespole Alvaro Arbeloi. Jednak sprzedaż pozwoli Królewskim na wzmocnienie innych stref boiska.

Według doniesień „SportsBoom”, zarówno Arsenal, jak i Tottenham Hotspur wykazują poważne zainteresowanie zakontraktowaniem skrzydłowego. Uważa się, że oferta w wysokości około 45 milionów euro może wystarczyć do sfinalizowania transferu.

Dla samego Diaza perspektywa regularnej gry w Premier League jest bardzo atrakcyjna. Marokańczyk nie będzie chciał ograniczać się do roli zmiennika w składzie Realu, zwłaszcza że znajduje się obecnie w szczycie swojej kariery i potrzebuje stałego rytmu meczowego, by w pełni wykorzystać swój potencjał. W bieżącym sezonie Diaz rozegrał 31 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt na Santiago Bernabeu obowiązuje do czerwca 2027 roku.