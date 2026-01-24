Arsenal chce gwiazdę Bayernu Monachium. W grze nawet 150 mln euro

Arsenal umieścił Jamala Musialę z Bayernu Monachium na swojej liście życzeń - wynika z informacji "Bayern Space". Serwis ujawnia, że trwają już wstępne rozmowy w sprawie transferu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jamal Musiala w kręgu zainteresowań Arsenalu

Arsenal zremisował dwa ostatnie mecze w Premier League, ale nadal utrzymuje się na fotelu lidera. Starcia z Liverpoolem i Nottingham Forest zakończyły się bezbramkowymi remisami, a piłkarze Mikela Artety już przygotowują się do hitowego starcia z Manchesterem United na Emirates Stadium. Latem władze klubu zamierzają wzmocnić linię ofensywną.

Okazuje się, że Kanonierzy znaleźli się w gronie klubów poważnie rozważających transfer Jamala Musiali z Bayernu Monachium, o czym donosi niemieckie źródło „Bayern Space”. Anglicy mają już prowadzić wstępne rozmowy w sprawie 22-letniego ofensywnego pomocnika, który już wcześniej zdobywał doświadczenie na Wyspach Brytyjskich, trenując w akademiach Southampton i Chelsea.

Musiala trafił do Bayernu w 2019 roku i od tego czasu rozegrał 209 meczów, zdobył 64 bramek i zanotował 40 asyst. W połowie 2025 roku doznał poważnej kontuzji – złamania kości strzałkowej i zwichnięcia kostki podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Jednak w styczniu powrócił do gry. Z kolei w ubiegłym roku podpisał nowy kontrakt z Bawarczykami, obowiązujący do czerwca 2030 roku.

Choć Bayern nie planuje sprzedaży Musiali, w jego kontrakcie znajduje się klauzula odstępnego obowiązująca od lata 2026 roku w wysokości 150 milionów euro. Trener Vincent Kompany wierzy, że ofensywny pomocnik może odegrać istotną rolę w drugiej części sezonu.