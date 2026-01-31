Arsenal chce francuskiego pomocnika. Możliwy głośny transfer

Arsenal zwrócił uwagę na Ayyouba Bouaddiego z LOSC Lille - poinformował serwis "Foot Mercato". Francuski pomocnik znajduje się również w orbicie zainteresowań Manchesteru United.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ayyoub Bouaddi na liście życzeń angielskich gigantów

Arsenal w zimowym oknie transferowym wypożyczył Ethana Nwaneriego do Olympique’u Marsylia. 18-letni Anglik nie zwlekał z pokazaniem swoich umiejętności w nowym zespole i już w debiucie w Ligue 1 zdobył bramkę. Londyńczycy mają na oku kolejnych utalentowanych zawodników.

Kanonierzy od dłuższego czasu monitorują sytuację Ayyouba Bouaddiego, który świetnie spisuje się w barwach LOSC Lille. 18-letni pomocnik w bieżącym sezonie rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, dorzucając do tego jedną asystę. Londyński klub chce wzmocnić środek pola pod względem kontroli gry i kreatywności, a Bouaddi mógłby stopniowo wchodzić do pierwszego składu i rozwijać się pod okiem doświadczonych piłkarzy.

Według „Foot Mercato”, w wyścigu o młodego Francuza udział bierze również Manchester United. Sytuację komplikuje fakt, że Bouaddi niedawno przedłużył kontrakt z Lille do czerwca 2029 roku, co oznacza, że francuski klub nie będzie skłonny do sprzedaży po okazyjnej cenie. Portal Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 40 milionów euro.

Dla Czerwonych Diabłów Bouaddi mógłby być idealnym wzmocnieniem środka pola po tym, jak Casemiro ogłosił, że latem opuści klub. Sam zawodnik trafił do akademii Lille w młodym wieku, a w pierwszym zespole rozegrał do tej pory 79 meczów, notując cztery asysty.