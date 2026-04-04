Arsenal chce Brazylijczyka. Wielki talent na radarze

Lucca Marques na radarze Arsenalu

Arsenal uważnie obserwuje rozwój jednego z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy w Brazylii. Lucca Marques to 18-letni skrzydłowy z Sao Paulo. Utalentowany zawodnik znalazł się na liście życzeń londyńskiego giganta, który od lat chętnie pozyskuje obiecujące talenty z Ameryki Południowej.

Młody Brazylijczyk dopiero co wkroczył do seniorskiej piłki, ale już teraz przyciąga uwagę europejskich klubów. W pierwszym zespole Sao Paulo rozegrał w sumie 16 spotkań i ma na koncie jednego gola. Jego dynamiczny rozwój i wszechstronność sprawiają, że jest postrzegany jako przyszła gwiazda.

Według doniesień „SportWitness”, Arsenal planuje złożenie oferty za nastolatka w nadchodzącym oknie transferowym. Choć Sao Paulo obecnie nie zamierza sprzedawać swojego zawodnika, klub nie wyklucza negocjacji w przypadku silnej propozycji ze strony londyńskiego zespołu. Szczegóły finansowe transferu nie zostały jeszcze ujawnione.

Arsenal od dawna ceni brazylijskich zawodników, a obecnie w jego szeregach występują Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus i Gabriel Magalhaes. Klub z północnego Londynu jest jednym z najbardziej aktywnych w pozyskiwaniu młodych talentów z Ameryki Południowej i posiada rozbudowaną sieć skautingową w tym regionie. Lucca Marques dzięki swojej szybkości, kreatywności i zdolności gry na obu skrzydłach staje się jednym z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy w swoim kraju.