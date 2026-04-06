Arsenal celuje w głośny transfer. Wyścig gigantów o skrzydłowego

17:58, 6. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Arsenal wysuwa się na faworyta w wyścigu po Yana Diomande z RB Lipsk - wynika z informacji "CaughtOffside". 19-letni skrzydłowy znajduje się także na radarze Liverpoolu.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Mikel Arteta

Yan Diomande rozchwytywany przez wielkie kluby z Premier League

Arsenal w tym sezonie często polega na solidnej obronie i stałych fragmentach gry, aby zdobywać punkty w Premier League. Obecnie Kanonierzy są liderem tabeli angielskiej ekstraklasy i awansowali do 1/4 finału Ligi Mistrzów. W letnim oknie transferowym menedżer Mikel Arteta planuje sprowadzić skrzydłowego.

W orbicie zainteresowań Kanonierów znajduje się Yan Diomande, który zachwyca wysoką formą w barwach RB Lipsk. Po kontakcie z kilkoma osobami z otoczenia zawodnika wynika, że kluczowym czynnikiem dla 19-letniego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej przy podejmowaniu decyzji o przyszłości jest możliwość gry w Lidze Mistrzów.

Diomande jeszcze nie podjął decyzji i wciąż rozważa pozostanie w Lipsku. Niemiecki klub zaoferował nowy kontrakt. Jednocześnie Liverpool dawna jest powiązany z zawodnikiem jako potencjalnym następcą Mohameda Salaha. Brytyjskie media nie mają wątpliwości, że bliżej zawodnikowi jest do Arsenalu. Dodajmy, że Diomande trafił do Lipska z CD Leganes za 20 mln euro.

W bieżącym sezonie w 30 meczach strzelił 11 goli i zaliczył osiem asyst. Diomande imponuje wszechstronnością i dynamiką na skrzydle. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku, a obecna wycena zawodnika wskazuje, że za rewelacyjnego skrzydłowego trzeba zapłacić co najmniej 100 milionów euro.

