Arsenal blisko porozumienia. 75 milionów euro za napastnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal postawił na transfer Sesko

Arsenal jest coraz bliżej finalizacji transferu Benjamina Sesko z RB Lipsk. Negocjacje z niemieckim klubem są zaawansowane, a rzekomo uzgodniona kwota transferu ma wynieść około 75 milionów euro. Mikel Arteta widzi w Słoweńcu idealnego napastnika do swojego systemu.

22-letni Sesko to jeden z najbardziej pożądanych talentów w Europie. W dwóch sezonach w Lipsku strzelił 39 goli w 87 meczach. W Bundeslidze w trakcie minionego sezonu zdobył 18 bramek i był jednym z najlepszych strzelców rozgrywek. Jego potencjał momentalnie przyciągnął uwagę wielu silniejszych klubów.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal musi być jednak konkretny, bo konkurencja nie śpi. Manchester United, Manchester City i Real Madryt również obserwują młodego napastnika. Z kolei Chelsea wycofała się z wyścigu, skupiając się na innych celach.

Sesko idealnie pasuje do planów Artety. Wydaje się, że jego wzrost, dynamika, spokój pod bramką i potencjał do rozwoju czynią go gotowym na Premier League. Na dodatek Arsenal oferuje mu grę w Lidze Mistrzów, co jest ważnym aspektem dla zawodnika. Jednocześnie alternatywą dla Kanonierów nadal pozostaje Viktor Gyokeres, choć w przypadku Szweda nastroje na Emirates Stadium są zdecydowanie chłodniejsze.