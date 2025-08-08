Chelsea sprzedała napastnika. Spory zarobek londyńczyków

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Armando Broja

Armando Broja zamienił Chelsea na Burnley

Chelsea pozostaje bardzo aktywna na rynku transferowym – nie tylko sprowadza nowych zawodników, ale także porządkuje kadrę, pozbywając się niepotrzebnych piłkarzy, którzy nie mieszczą się w planach Enzo Mareski. W piątkowy wieczór z londyńskim klubem oficjalnie pożegnał się Armando Broja, który na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Burnley. Klub z Turf Moor potwierdził już podpisanie pięcioletniej umowy z albańskim napastnikiem. Kwota tej transakcji wyniosła dokładnie 23 miliony euro.

Choć jeszcze kilka lat temu wróżono mu wielką karierę, Armando Broja nie spełnił pokładanych w nim nadziei na Stamford Bridge. W barwach Chelsea rozegrał zaledwie 38 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty, zbierając minuty głównie jako rezerwowy. Warto podkreślić, iż w ostatnich latach jego rozwój zahamowały poważne kontuzje. Chelsea kilkukrotnie wypożyczała go do innych zespołów, grał na takiej zasadzie w Fulham czy Evertonie. Teraz londyńczycy zdecydowali się na sprzedaż młodego Albańczyka.

Burnley FC are pleased to confirm the signing of Armando Broja, who joins the Club on a five-year contract from Chelsea for an undisclosed fee ✍️



He’s arrived 🙌 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 8, 2025

Dla Burnley sprowadzenie utalentowanego snajpera może okazać się bardzo wartościowym ruchem. 27-krotny reprezentant Albanii, mimo trudnego okresu w Chelsea, wciąż uchodzi za zawodnika z dużym potencjałem. Przypomnijmy, że ekipa The Clarets powraca do Premier League jako beniaminek i będzie walczyć o utrzymanie w elicie, dlatego potrzebują jakościowych wzmocnień w ofensywie. Armando Broja, jeśli tylko pozostanie zdrowy, może stać się jednym z kluczowych zawodników zespołu z Turf Moor.