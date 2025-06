fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik na wylocie. Tudor go nie chce

Arkadiusz Milik ma za sobą tragiczny rok. Po raz ostatni miał okazję zagrać podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski w 2024 roku. Wówczas doznał poważnej kontuzji kolana i wypisał się z gry na Mistrzostwach Europy. Do zdrowia miał wrócić dość szybko, ale ten termin stale się wydłużał. Podczas procesu rehabilitacji następowały kolejne komplikacje, a w konsekwencji był on zmuszony do przejścia ponownej operacji.

Jakiś czas temu Milik pojawił się na treningu z resztą drużyny. Powołano go nawet do kadry na Klubowe Mistrzostwa Świata. Juventus ogłosił przedłużenie umowy o dwa lata, choć jest to wyłącznie zabieg kosmetyczny, który pozwolił rozłożyć jego wynagrodzenie na dłuższy okres. Nie oznacza to oczywiście, że Milik zostanie w Turynie na dłużej.

Wręcz przeciwnie – wiele wskazuje na to, że reprezentant Polski odejdzie jeszcze tego lata. Portal jmania.it twierdzi, że miejsca dla niego w składzie nie ma Igor Tudor, który zupełnie inaczej planuje personalia w ofensywie. Milik ma być wręcz pierwszym zawodnikiem, który opuści Juventus podczas najbliższego okienka.

Wydaje się, że Milik może mieć problem ze znalezieniem nowego pracodawcy. Z pewnością może liczyć na zainteresowanie ekip z Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. We Włoszech również kilka klubów ma go na liście życzeń, ale wiele zależy od warunków rozstania z Juventusem.