Juventus oficjalnie ogłosił decyzję ws. Milika. Forma wzbudziła kontrowersje

Juventus w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych ogłosił przedłużenie kontraktu z Arkadiuszem Milikiem. Nowa umowa zgodnie z doniesieniami będzie obowiązywać do 2027 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik z nowym kontraktem w Juventusie

Arkadiusz Milik przez długi czas był łączony z odejściem z Juventusu. Jednak we wtorek włoscy dziennikarze z Alfredo Pedullą na czele poinformowali, że polski napastnik przedłuży kontrakt o kolejny rok. Decyzja była ogromnym zaskoczeniem biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną Polaka.

W środę te doniesienia oficjalnie potwierdził turyński klub. Uwagę zwraca jednak to, że post ogłaszający przedłużenie umowy zawiera jedno zdanie i nie ma w nim nawet zdjęcia polskiego zawodnika, co jest często praktyką w takich sytuacjach. – Juventus ogłasza, że ​​osiągnął porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu Arkadiusza Milika do 30 czerwca 2027 r. – napisano.

Juventus comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027 — JuventusFC (@juventusfc) April 30, 2025

Taki przekaz jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych i spotkał się ze sporą krytyką kibiców, co też dziwić nie może.

Decyzja o przedłużeniu kontraktu Milika z Juventusem nie jest jednak jednoznaczna z pozostaniem Polaka w klubie. Jak donoszą media, Reprezentant Polski zgodził się na znaczną obniżkę wynagrodzenia – z 3,5 do około 1,75 miliona euro netto rocznie, co było kluczowe w osiągnięciu porozumienia. Ma to także wpłynąć na bilans zysków i strat Bianconerich, a także ułatwić wypożyczenie napastnika latem.

Od momentu przejścia z Marsylii latem 2022 roku za 7,3 miliona euro Milik rozegrał 75 spotkań w barwach Juventusu, w których zdobył 17 bramek.