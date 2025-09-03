Ofensywny pomocnik Arki może wzmocnić Ruch Chorzów

Ruch Chorzów jeszcze tego lata planuje wzmocnić środek pola. Według informacji dziennikarza Tadeusza Danisza z TVP Katowice, na radarze Niebieskich znalazł się zawodnik Arki Gdynia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Hide Vitalucci na celowniku Ruchu Chorzów i Arki Gdynia

Ruch Chorzów teoretycznie ma duży wybór zawodników w środku pola. Mimo to realny scenariusz zakłada, że 14-krotny mistrz Polski jeszcze w trakcie trwającej sesji transferowej wzmocni pozycję pomocnika. Konkretne informacje przekazał lokalny dziennikarz Tadeusz Danisz z TVP Katowice. Według jego doniesień, Ruch wykazał zainteresowanie ofensywnym graczem,

„W orbicie zainteresowań jest między innymi 24-letni Hide Vitalucci, japoński pomocnik Arki Gdynia. Dostał zielone światło z klubu na transfer (wypożyczenie), ale w jego kontekście pojawia się także Śląsk Wrocław” – napisał Danisz na platformie X.

23-latek to ofensywny pomocnik, którego rynkowa wartość wynosi 350 tysięcy euro. Vitalucci ma kontrakt ważny z Arką do końca czerwca 2027 roku. Zawodnik trafił do ekipy z Gdyni w lipcu 2024 roku z Chojniczanki. W przeszłości grał również we włoskich Pergolettese i Frosinone.

Vitalucci w tej kampanii wystąpił łącznie w czterech spotkaniach Arki, spędzając na boisku 198 minut. Gdyby transakcja z udziałem Japończyka z włoskim paszportem do Ruchu doszła do skutku, mógłby rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Shumą Nagamatsu, Maciejem Żurawskim i Jakubem Sobeczko.

Chorzowianie obecnie plasują się na 13. miejscu w tabeli z 10 punktami na koncie. Po przerwie reprezentacyjnej Ruch na Superauto.pl Stadionie Śląskim zmierzy się z ŁKS-em.

