Arka Gdynia przedłużyła kontrakt z kapitanem. Porozumienie osiągnięte

Dawid Gojny z nową umową w Arce

Arka Gdynia w ubiegłym sezonie wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy, a głównym celem zespołu w bieżących rozgrywkach pozostaje utrzymanie. Podopieczni Dawida Szwargi zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli i mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową.

Pierwsze wiosenne spotkanie Żółto-Niebieskich miało odbyć się w Radomiu z Radomiakiem, jednak mecz został przełożony z powodu awarii oświetlenia na obiekcie gospodarzy. W piątkowy wieczór klub ogłosił, że kapitan Dawid Gojny przedłużył kontrakt z Arką do czerwca 2028 roku.

Dotychczasowa umowa środkowego obrońcy wygasała wraz z końcem obecnego sezonu. 31-latek w obecnych rozgrywkach rozegrał siedem spotkań w Ekstraklasie oraz wystąpił w jednym meczu Pucharu Polski. Podczas przygotowań do rundy jesiennej doznał kontuzji, przez którą musiał przerwać treningi, a do gry wrócił dopiero w październiku.

Gojny dołączył do Arki w styczniu 2023 roku z Zagłębia Sosnowiec. Wcześniej reprezentował barwy GKS-u Jastrzębie, ROW-u Rybnik oraz Odry Wodzisław. Przed Arką teraz seria wymagających spotkań. Najpierw domowa rywalizacja z Legią Warszawa w 20. kolejce Ekstraklasy, następnie mecze z Pogonią Szczecin i GKS-em Katowice, a później derby Trójmiasta z Lechią Gdańsk.