Antonio Rudiger opuści Real Madryt? Chce grać w tej lidze

Antonio Rudiger może odejść z Realu Madryt w trakcie letniego okna transferowego. Jak informuje serwis TEAMtalk, stoper jest otwarty na powrót do Premier League.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger otwarty na powrót do Premier League

Antonio Rudiger ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment trudno jednoznacznie ocenić, czy włodarze stołecznego klubu zdecydują się na przedłużenie umowy z 32-letnim stoperem. Coraz częściej mówi się, że możliwy jest scenariusz rozstania stron, ponieważ Florentino Perez planuje gruntowną przebudowę składu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Władze Królewskich chcą odmłodzić defensywę i postawić na nowych piłkarzy kosztem doświadczonego Niemca.

Wiele wskazuje więc na to, że Rudiger po zakończeniu sezonu zacznie rozglądać się za nowym zespołem. Jak podaje w środowe popołudnie brytyjski portal „TEAMtalk”, w przypadku braku porozumienia z Realem obrońca będzie otwarty na powrót do Premier League, gdzie wcześniej z powodzeniem występował w barwach Chelsea.

Media łączą go z ponownym dołączeniem do drużyny The Blues, a ponadto jego sytuacji uważnie przygląda się także Tottenham Hotspur, szukający wzmocnień do linii defensywnej w związku z prawdopodobnym odejściem Cristiana Romero.

Antonio Rudiger występuje w barwach ekipy Los Blancos od lipca 2022 roku, gdy trafił na Santiago Bernabeu po wygaśnięciu kontraktu ze wspomnianą wyżej Chelsea. Wcześniej reprezentował między innymi Romę, Stuttgart oraz Borussię Dortmund. W koszulce zespołu Królewskich rozegrał dotąd 165 spotkań, w których zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 12 milionów euro.