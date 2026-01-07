Antonio Rudiger odejdzie z Realu Madryt? Niemiec podjął decyzję

23:15, 7. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Athletic

Antonio Rudiger ma nadzieję, że otrzyma ofertę przedłużenia wygasającego kontraktu od Realu Madryt i będzie kontynuował karierę na Santiago Bernabeu - dowiedział się serwis The Athletic. W tym momencie nie wiadomo, jakie plany ma hiszpański klub.

Antonio Rudiger
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Real przedłuży kontrakt z Rudigerem? Stoper chce zostać w Madrycie

Przyszłość Antonio Rudigera w Realu Madryt stoi pod dużym znakiem zapytania w związku z wygasającym kontraktem niemieckiego stopera. Umowa między stronami obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i jak dotąd nie osiągnięto porozumienia w sprawie jej przedłużenia. Władze hiszpańskiego klubu mają wątpliwości co do kontynuowania współpracy, głównie z uwagi na coraz częstsze problemy zdrowotne doświadczonego środkowego obrońcy oraz potrzebę odmładzania linii defensywnej.

Sam zawodnik, mimo sporego zainteresowania ze strony innych klubów, ma jasno określony cel. Rudiger chciałby pozostać w zespole Królewskich i liczy na ofertę nowego kontraktu, dzięki czemu mógłby kontynuować karierę na Estadio Santiago Bernabeu.

Czas pokaże, czy Real zdecyduje się spełnić oczekiwania 32-latka, czy też piłkarz będzie zmuszony rozważyć inne propozycje. W ostatnich dniach głośno mówiło się między innymi o potencjalnym transferze do Al-Nassr, gdzie widziałby go Cristiano Ronaldo.

Antonio Rudiger z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Los Blancos od lipca 2022 roku, gdy trafił do Madrytu po wygaśnięciu umowy z Chelsea. Wcześniej reprezentował barwy włoskiej Romy, a także niemieckich Stuttgartu oraz Borussii Dortmund. Dla Realu rozegrał łącznie 164 spotkania, strzelając siedem goli i notując cztery asysty. Obecna wartość rynkowa środkowego obrońcy jest szacowana na mniej więcej 12 milionów euro.