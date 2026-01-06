Ronaldo widzi gwiazdę Realu w Al-Nassr. To byłby głośny ruch

Cristiano Ronaldo polecił włodarzom Al-Nassr sprowadzenie Antonio Rudigera - podaje strona Fichajes.com. 32-letni niemiecki stoper nie może być pewny swojej przyszłości w Realu Madryt, ponieważ jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Antonio Rudiger może przenieść się do Arabii Saudyjskiej

Al-Nassr liczy się w walce o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Zespół z Rijadu jeszcze niedawno przewodził tabeli Saudi Pro League, jednak po kilku nieudanych spotkaniach spadł na drugą pozycję, tracąc jeden punkt do prowadzącego w stawce Al-Hilal. Klub, w którym na co dzień występuje Cristiano Ronaldo, planuje wzmocnienie składu przed drugą częścią sezonu, chcąc wykorzystać styczniowe okienko transferowe.

Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.com”, do Al-Nassr mógłby trafić Antonio Rudiger. Co ciekawe, to właśnie legendarny Portugalczyk miał polecić włodarzom wicelidera Saudi Pro League sprowadzenie niemieckiego stopera.

40-letni napastnik uważa, że obrońca Realu Madryt znacząco podniósłby jakość defensywy. Zimowy transfer byłby jednak trudny do sfinalizowania i bardziej realny wydaje się ruch latem, po wygaśnięciu kontraktu piłkarza.

Antonio Rudiger z powodzeniem występuje w barwach ekipy Los Blancos od lipca 2022 roku, gdy dołączył do stołecznego zespołu po zakończeniu umowy z Chelsea. Wcześniej reprezentował m.in. Romę, Stuttgart oraz Borussię Dortmund. Dla Realu Madryt rozegrał łącznie 164 spotkania, zdobywając siedem bramek i notując cztery asysty. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 12 milionów euro.