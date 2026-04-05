Arsenal poluje na reprezentanta Anglii. To byłby spektakularny transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Anthony Gordon może przejść do Arsenalu

Anthony Gordon jest jednym z najlepszych skrzydłowych w całej Premier League. Zawodnik Newcastle United imponuje wysoką formą od kilku sezonów, co oczywiście nie uchodzi uwadze czołowych klubów. Wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego będziemy świadkami zaciętej walki o zakontraktowanie lewego napastnika, który swoją dynamiką oraz skutecznością potrafi robić różnicę.

Dotychczas największe szanse na sprowadzenie Gordona dawano Liverpoolowi, aczkolwiek plany mistrzów Anglii chce pokrzyżować inny gigant z Wysp Brytyjskich – Arsenal. Jak donosi serwis „FootballTransfers.com”, Kanonierzy widzą w 25-letnim skrzydłowym idealne wzmocnienie swojego składu i planują złożyć za niego ofertę, gdy tylko otworzy się rynek transferowy.

Szacuje się, że kwota takiej transakcji mogłaby przekroczyć 60 milionów euro. Tak więc wymienieni wyżej potentaci muszą liczyć się z dużym wydatkiem w przypadku ewentualnego pozyskania Anthony’ego Gordona. Działacze z Anfield Road oraz Emirates Stadium dysponują jednak odpowiednimi środkami, by sfinalizować taki ruch.

Siedemnastokrotny reprezentant Synów Albionu z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park z Evertonu za ponad 45 milionów euro. Od tego czasu stał się jedną z kluczowych postaci Newcastle United. W koszulce ekipy The Magpies rozegrał dotąd 151 spotkań, zdobył 39 bramek i zanotował 28 asyst. Kontrakt skrzydłowego z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.