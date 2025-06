Anthony Elanga wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Tottenham Hotspur dołączył do Arsenalu, Chelsea i Newcastle United w zaciętym wyścigu o podpis 23-letniego Szweda - poinformował brytyjski serwis TBR Football.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Anthony Elanga

Anthony Elanga przykuł uwagę Tottenhamu Hotspur

Anthony Elanga był jednym z najlepszych skrzydłowych w minionym sezonie Premier League. 23-letni Szwed wydatnie pomógł Nottingham Forest w zajęciu wysokiego 7. miejsca w tabeli angielskiej ekstraklasy, które oznacza grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Do tych eliminacji drużyna The Tricky Trees może jednak przystąpić już bez Anthony’ego Elangi. Według medialnych doniesień prawy napastnik wzbudza bowiem coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

W ostatnich dniach ten zawodnik był przymierzany do Arsenalu, Chelsea oraz Newcastle United, a teraz do wyścigu o jego podpis dołączył kolejny czołowy klub Premier League – Tottenham Hotspur. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „TBR Football”. Lada moment nowym szkoleniowcem zespołu Kogutów najprawdopodobniej zostanie Thomas Frank (obecnie Brentford), który podobno chciałby mieć w swoich szeregach szwedzkiego piłkarza.

Nottingham Forest wyceniło swoją gwiazdę na 50 milionów funtów, więc zainteresowane kluby muszą przyszykować ogromne pieniądze, żeby ściągnąć do siebie 23-latka. Prawoskrzydłowy z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwono-Białych od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na City Ground za ponad 17 milionów euro z Manchesteru United, gdzie jednak nie udało mu się przebić do podstawowego składu. Wychowanek Malmo FF ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą do połowy 2028 roku.