SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Anthony Elanga na radarze Newcastle United

Anthony Elanga był jedną z najjaśniejszych postaci Nottingham Forest w udanym dla tego klubu sezonie 2024/2025. Przypomnijmy, że drużyna The Tricky Trees przez dłuższy czas dzielnie walczyła o awans do prestiżowej Ligi Mistrzów, ale ostatecznie zajęła 7. miejsce w tabeli Premier League, co oznacza grę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jednym z architektów tego sukcesu był bez wątpienia wspomniany wyżej skrzydłowy, który imponował bardzo wysoką formą w minionej kampanii.

Znakomita postawa 22-krotnego reprezentanta Szwecji oczywiście nie umknęła uwadze innych klubów, w tym między innymi Newcastle United. Jak poinformował w sobotni poranek brytyjski dziennik „Daily Mail”, Sroki rozpoczęły już działania mające na celu zakontraktowanie Anthony’ego Elangi. Prawy napastnik może być zainteresowany przeprowadzką na St James’ Park, ponieważ ekipa The Magpies rzutem na taśmę zakwalifikowała się do fazy ligowej Champions League.

Nottingham Forest wyceniło swoją gwiazdę na 50 milionów funtów, więc Newcastle United będzie musiało wyłożyć na stół podobne pieniądze. 23-letni skrzydłowy z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwono-Białych od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na City Ground za ponad 17 milionów euro z Manchesteru United. Wychowanek Malmo FF nie otrzymał poważnej szansy na Old Trafford, a jego talent rozkwitł dopiero w zespole z siedzibą w West Bridgford. Szwedzki gwiazdor ma ważną umowę do 30 czerwca 2028 roku.