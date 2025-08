Real otrzymał propozycję za Łunina. Długo się nie zastanawiał

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Newcastle United złożyło ofertę za Andrija Łunina

Andrij Łunin nie może liczyć na podstawowy skład w Realu Madryt, gdzie niekwestionowanym numerem jeden jest Thibaut Courtois. Mimo to ukraiński bramkarz nie narzeka i jest szczęśliwy na Santiago Bernabeu. Według najnowszych informacji mediów 26-letni golkiper będzie kontynuował swoją karierę w stołecznym klubie, z którym wiąże go pięcioletni kontrakt. Co ciekawe, w ostatnich dniach wicemistrzowie La Ligi otrzymali propozycję za 16-krotnego reprezentanta Ukrainy.

Jak czytamy na brytyjskiej stronie „CaughtOffside.com”, ofertę za Andrija Łunina wystosowało Newcastle United. Anglicy planowali wypożyczyć cenionego bramkarza i byli gotowi zapłacić 3 miliony euro za nabycie jego czasowych usług. Wspomniana propozycja została jednak błyskawicznie odrzucona przez Real Madryt. Hiszpański gigant nie ma bowiem zamiaru pozbywać się mierzącego 191 centymetrów golkipera, tym bardziej że on sam nie pali się do odejścia, chcąc pozostać w stolicy kraju.

Andrij Łunin występuje w barwach drużyny Królewskich od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 8,5 miliona euro z Zorii Ługańsk. Rosły bramkarz w koszulce zespołu Los Blancos rozegrał łącznie 62 mecze, w których wpuścił 70 goli i zachował 22 czyste konta. Ukraińskiemu golkiperowi udało się wstawić do gabloty dwa puchary za wygranie Ligi Mistrzów oraz dwa trofea za triumf w La Lidze. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia wychowanka Metalista Charków na około 18 milionów euro.