Andrew Robertson ma nową opcję. Może obrać sensacyjny kierunek

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Wrexham zainteresowany Andym Robertsonem

Andrew Robertson niemal na pewno odejdzie z Liverpoolu po zakończeniu aktualnego sezonu. Obecny kontrakt szkockiego defensora obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że klub z Anfield Road ostatecznie nie zaproponuje mu przedłużenia umowy. Taki scenariusz oznaczałby, iż doświadczony lewy obrońca stanie się dostępny na rynku jako wolny agent. Dla wielu zespołów byłaby to znakomita okazja, by ściągnąć do siebie zawodnika wysokiej klasy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

Nic więc dziwnego, że kapitan reprezentacji Szkocji już teraz wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Wśród klubów, które są łączone z 31-letnim piłkarzem, wymienia się między innymi Atletico Madryt, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, Aston Villę, AFC Bournemouth czy Celtic Glasgow.

Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, sytuację Robertsona bacznie monitoruje także Wrexham AFC. Walijski klub, zarządzany przez aktorów Ryana Reynoldsa oraz Roba McElhenneya, rozważy złożenie oferty Szkotowi, jeśli wywalczy awans do Premier League. W tym momencie walijska ekipa ma na swoim koncie 57 punktów i zajmuje 6. miejsce w tabeli Championship, co aktualnie daje grę w barażach.

Robertson trafił na Anfield Road w 2017 roku z Hull City i od tamtej pory rozegrał 368 spotkań w barwach drużyny The Reds. W tym czasie sięgnął po Ligę Mistrzów oraz dwa tytuły mistrza Anglii. Mierzący 178 centymetrów defensor w trwającej kampanii wystąpił w 26 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego wartość rynkowa, według wyliczeń specjalistycznego serwisu „Transfermarkt”, wynosi obecnie około 12 milionów euro.