Liverpool straci Alexandra-Arnolda. Sensacyjny kandydat na następcę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Andrei Ratiu na celowniku Liverpoolu

Media z całego świata zgodnie informują, że Trent Alexander-Arnold nie przedłuży wygasającego kontraktu z Liverpoolem i przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu do Realu Madryt. To oznacza, że klub z Anfield Road będzie zmuszony do zakontraktowania nowego prawego obrońcy, który wejdzie w buty wychowanka drużyny The Reds. W ostatnich miesiącach z przenosinami do zespołu Czerwonych byli łączeni Tino Livramento (Newcastle United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) czy Jules Kounde (FC Barcelona).

Nowym nazwiskiem na liście kandydatów do zastąpienia Trenta Alexandra-Arnolda jest Andrei Ratiu, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez rumuński portal “ProSport.ro”. Wahadłowy Rayo Vallecano poczynił ogromne postępy na hiszpańskich boiskach, co nie umknęło uwadze angielskiego klubu. Warto dodać, że Liverpool nie jest jedynym europejskim gigantem, który zainteresował się 29-krotnym reprezentantem Rumunii. 26-letniemu bocznemu defensorowi przyglądają się bowiem także FC Barcelona oraz Bayer Leverkusen.

Mierzący 183 centymetry wahadłowy z powodzeniem występuje w barwach zespołu Los Vallecanos od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Campo de Futbol de Vallecas za zaledwie 500 tysięcy euro z innej hiszpańskiej ekipy – Hueski. Rayo Vallecano najprawdopodobniej zarobi duże pieniądze na sprzedaży swojego zawodnika, którego kupiło w promocyjnej cenie. Kontrakt prawego obrońcy obowiązuje do 2028 roku.