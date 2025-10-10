PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andrei Ratiu na radarze Barcelony

FC Barcelona podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje wzmocnić defensywę, a jednym z priorytetów ma być sprowadzenie nowego prawego obrońcy. Trener ekipy Blaugrany – Hansi Flick – rzekomo poprosił władze katalońskiego klubu o pozyskanie solidnego zmiennika dla Julesa Kounde, który od wielu miesięcy jest mocno eksploatowany i powinien więcej odpoczywać. Francuz, mimo wysokiego poziomu sportowego, nie jest w stanie rozegrać całego sezonu na najwyższych obrotach. Z tego powodu FC Barcelona przeczesuje rynek w poszukiwaniu zawodnika, który mógłby nie tylko go odciążyć, ale również stanąć z nim do zaciętej rywalizacji o miejsce w pierwszym składzie.

W ostatnich miesiącach z przeprowadzką na Camp Nou był łączony między innymi Vanderson, wahadłowy AS Monaco, który od dłuższego czasu znajduje się w notesie barcelońskich skautów. Jak jednak poinformował hiszpański portal „Fichajes.net”, do listy potencjalnych kandydatów dołączył także Andrei Ratiu, obecnie piłkarz Rayo Vallecano. Rumun ma nad Vandersonem tę przewagę, że doskonale zna realia La Ligi i nie potrzebowałby czasu na aklimatyzację na Półwyspie Iberyjskim. Regularne występy 27-latka w zespole z Madrytu przyciągnęły uwagę działaczy Dumy Katalonii, którzy cenią jego szybkość, pracowitość oraz umiejętność gry zarówno w obronie, jak i ataku.

Według doniesień hiszpańskich mediów klauzula odstępnego w kontrakcie Andreia Ratiu z aktualnym pracodawcą wynosi około 25 milionów euro. Wydaje się więc, że dla Barcelony, pomimo trudnej sytuacji finansowej, byłby to wydatek do udźwignięcia. 26-letni defensor trafił do Rayo Vallecano latem 2023 roku z Hueski za zaledwie 500 tysięcy euro i szybko stał się jednym z najpewniejszych punktów zespołu. W barwach drużyny z Vallecas rozegrał już 55 spotkań w La Lidze, zdobył 2 bramki oraz zaliczył 4 asysty. Ratiu, wychowanek Villarrealu, jest również 33-krotnym reprezentantem Rumunii. Ewentualna przeprowadzka na Camp Nou bez wątpienia byłaby dla niego bardzo dużym krokiem naprzód w karierze piłkarskiej.