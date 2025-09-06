Andre Onana podjął decyzję. Głośny transfer na horyzoncie

Andre Onana stracił miejsce w pierwszym składzie Manchesteru United. Jak podaje David Ornstein z "The Athletic", kameruński bramkarz podjął decyzję o dołączeniu do Trabzonsporu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Trabzonspor blisko transferu Andre Onany

Manchester United wciąż zmaga się z problemami w bramce. Menedżer Ruben Amorim od początku sezonu stawia na tureckiego golkipera Altaya Bayindira, który nie ustrzegł się błędów. Z kolei Andre Onana został zepchnięty na boczny tor. Dotychczasowy występ Kameruńczyka miał miejsce w Pucharze Ligi Angielskiej, w którym Czerwone Diabły odpadły z czwartoligowym Grimsby Town w serii rzutów karnych.

Do zespołu na Old Trafford dołączył również Senne Lammens z Royal Antwerp w ostatnim dniu okienka transferowego, co dodatkowo ograniczyło szanse Onany na grę w pierwszym składzie. W najbliższym spotkaniu Manchester United zmierzy się z Manchesterem City na Etihad Stadium w 4. kolejce.

Tymczasem pojawiła się oferta z Trabzonsporu za kameruńskiego bramkarza. David Ornstein z „The Athletic” przekazał, że Onana jest otwarty na transfer do tureckiego klubu. Zawodnik czeka obecnie na przegląd kontraktu w związku z proponowanym wypożyczeniem. Umowa miałaby obejmować całoroczne wypożyczenie, bez opłaty transferowej ani opcji wykupu.

Andre Onana dołączył do Manchesteru United w 2023 roku z Interu Mediolan za 50 milionów euro. Jak dotąd nie spełnił w pełni oczekiwań, a wiele wskazuje na to, że Kameruńczyk może więcej nie zagrać dla angielskiego giganta. Kontrakt Onany na Old Trafford obowiązuje jeszcze do czerwca 2028 roku.