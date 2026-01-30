Nie tylko Inter Mediolan. Andre Onana ma więcej opcji

Andre Onana wzbudza spore zainteresowanie na rynku. 29-letni bramkarz może wrócić do Serie A w letnim okienku transferowym - czytamy na stronie Daily Briefing.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana na radarach Napoli, Romy i Juventusu

Andre Onana przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 został wypożyczony z Manchesteru United do Trabzonsporu. Turcy są zadowoleni z postawy kameruńskiego bramkarza i chętnie zatrzymaliby go na stałe. Problemem pozostają jednak finanse, ponieważ klub znad Bosforu nie jest w stanie wykupić golkipera za kwotę oczekiwaną przez Anglików. To sprawia, że latem przyszłość 29-letniego zawodnika ponownie stanie pod znakiem zapytania. Sam Onana liczy na kolejny krok w karierze i grę w bardziej wymagającej lidze.

Bramkarz najprawdopodobniej nie ma już drogi powrotu na Old Trafford, gdzie jego miejsce między słupkami zajął Senne Lammens. Realną opcją dla reprezentanta Kamerunu jest natomiast Serie A, w której z powodzeniem występował w niedalekiej przeszłości.

W mediach pojawiały się spekulacje o powrocie do Interu Mediolan. Jak czytamy na stronie „Daily Briefing”, teraz do walki o podpis golkipera dołączyły także trzy inne włoskie potęgi – SSC Napoli, AS Roma oraz Juventus – które planują solidnie wzmocnić bramkę.

Przypomnijmy, że Andre Onana trafił do zespołu Czerwonych Diabłów w lipcu 2023 roku za ponad 50 milionów euro właśnie z Interu Mediolan. Dziś angielski klub raczej nie odzyska takiej kwoty, mimo że kontrakt Kameruńczyka obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. 29-latek w obecnej kampanii na tureckich boiskach rozegrał 17 spotkań, wpuścił 27 goli i zanotował 3 czyste konta, wciąż pozostając atrakcyjną opcją na rynku transferowym.