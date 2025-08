Amorim wybrał jedynkę w Man United. Wiadomo, co z Onaną

Manchester United zdecydował, kto będzie pierwszym bramkarzem w nowym sezonie. Jak informuje Daily Mail wybór Rubena Amorima padł na Andre Onanę. Do tej pory przyszłość Kameruńczyka stała pod znakiem zapytania.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana będzie pierwszym bramkarzem Man United

Manchester United w trakcie przygotowań do sezonu poinformował o kontuzji Andre Onany. Kameruńczyk doznał urazu mięśnia dwugłowego uda, przez co opuścił przedsezonowe tournée w Stanach Zjednoczonych. Wciąż nie wiadomo, czy zdąży wyzdrowieć przed startem Premier League. Choć media informowały, że Czerwone Diabły szukają bramkarza, to okazuje się, że zapadła inna decyzja.

Chris Wheeler z Daily Mail przekazał, że w klubie już wiedzą, kto będzie pierwszym wyborem Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec nie ma zamiaru zmieniać bramkarza. Wychodzi więc na to, że Andre Onana nie musi martwić się o swoją przyszłość na Old Trafford.

Onana został kupiony latem 2023 roku z Interu Mediolan za ponad 50 milionów euro. Dotychczasowe występy kameruńskiego bramkarza pozostawiają jednak wiele do życzenia. Wśród kibiców panuje przekonanie, że 29-latek to niewypał transferowy, zaś eksperci regularnie krytykują go za liczne błędy, które popełnia nawet w najprostszych sytuacjach. W minionym sezonie wystąpił w 50 meczach.

Jeszcze nie dawno w miejsce Onany rozważano wielu innych bramkarzy o głośnych nazwiskach. Z utytułowanym klubem łączono m.in. Emiliano Martineza czy Marca-Andre ter Stegena. W mediach pojawiały się również plotki o innych kandydatach jak Nick Pope, Lucas Chevelier czy Bart Verbruggen.