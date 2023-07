Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", Milan jest bardzo blisko pozyskania Alvaro Moraty. Sam hiszpański napastnik jest gotowy na powrót do Serie A, obniżając nawet swoją dotychczasową pensję.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata wkrótce może ponownie wylądować w Serie A

Milan jest gotowy zainwestować w transfery hiszpańskiego napastnika

Sam zawodnik wyraził gotowość do powrotu na Półwysep Apeniński

Hiszpański napastnik wyląduje w Mediolanie?

Z informacji przekazanych przez dziennik “La Gazzetta dello Sport” wynika, że Milan jest zainteresowany sprowadzeniem Alvaro Moraty i ponoć transfer zbliża się już wielkimi krokami. Sam zawodnika jest zdeterminowany, aby wrócić do Serie A, godząc się obniżyć swoją dotychczasową pensję, która przysługuje mu w Atletico Madryt.

Alvaro Morata zaledwie kilka tygodni temu przedłużył kontrakt z “Los Colchoneros”. Zapis w nowej umowie informuje o klauzuli odejścia wynoszącej 20 milionów euro. Jednak Milan jest przekonany, że Atletico Madryt przekona kwota w wysokości 12 milionów euro.

Pomysł przejścia Moraty do Milanu nabiera rozpędu. “Rossoneri” są świadomi, że hiszpański napastnik jest kuszony lukratywnym kontraktem przez Saudyjczyków, dlatego chcą jak najszybciej dobić targu. Sam zawodnik nie jest zainteresowany wyjazdem poza granice Europy, ale wysokość umowy może go przekonać do zmiany.

Sprawdź także: FC Barcelona coraz bliżej transferu pomocnika