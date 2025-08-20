Alvarez żałuje transferu do Atletico! Agenci oskarżają Simeone

Julian Alvarez przed rokiem trafił do Atletico Madryt. Otoczenie piłkarza żałuje tego transferu - twierdzi serwis El Chirnguito TV. Agenci napastnika mają pretensje m.in. do Diego Simeone.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez opuści Atletico?! Jego otoczenie żałuje przeprowadzki do Madrytu

Julian Alvarez, choć ma za sobą bardzo dobry sezon w Atletico Madryt, niewykluczone, że w najbliższej przyszłości zmieni otoczenie. W mediach pojawiły się szokujące informacje, które sugerują, że otoczenie napastnika żałuje transferu do hiszpańskiego klubu.

El Chiringuito TV poinformowało, że głównym powodem jest fakt, że Diego Simeone nie daje mu tyle czasu na grę, ile zasługuje. Ponadto pojawiła się wzmianka o rzekomym braku szacunku wobec piłkarza. Argentyńczyk mimo dobrych występów był regularnie ściągany z boiska w trakcie meczu. Na dodatek często występował na lewym skrzydle, choć nominalnie powinien grać jako napastnik.

Agenci piłkarza twierdzą, że Alvarez nie pasuje do stylu gry, jaki preferuje Diego Simeone. Co więcej, pojawiły się przypuszczenia, że szkoleniowiec nie potrafi zarządzać gwiazdą takiego formatu jak 25-latek. Na ten moment nie wiadomo, czy powyższe informacje oznaczają, że przyszłość piłkarza w Madrycie została zamknięta. Natomiast warto pamiętać, że w przeszłości tamtejsze media pisały o zainteresowaniu ze strony Barcelony w kontekście zastąpienia Roberta Lewandowskiego.

Do plotek na temat potencjalnego transferu Alvareza do Barcelony odniósł się kiedyś agent zawodnika. Fernando Hidalgo nie wykluczył przeprowadzki do Katalonii, zaznaczając, że jego klient ma doskonałe relacje z zawodnikami Blaugrany.

Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 57 spotkań, w których zdobył 29 goli i zanotował 8 asyst.