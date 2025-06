Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona zainteresowana Julianem Alvarezem

FC Barcelona rozpoczęła pracę nad znalezieniem nowego napastnika. Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2026 roku, więc Duma Katalonii musi być gotowa, aby pozyskać następcę Polaka. Kandydatów jest co najmniej trzech, a Joan Laporta na liście życzeń umieścił trzech piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Erling Haaland.

Oprócz norweskiego piłkarza dużym zainteresowaniem cieszy się również Julian Alvarez. Argentyńczyk przed rokiem dołączył do Atletico Madryt, więc przedstawiciele Blaugrany mogą na bieżąco oglądać go w akcji. W rozmowie z El Chiringuito TV do plotek transferowych odniósł się agent piłkarza – Fernando Hidalgo.

– Julian jest bardzo wdzięczny wszystkim zawodnikom Barcelony, którzy zawsze dobrze o nim mówili tak jak na przykład Pau Cubarsi. To go oczywiście motywuje. Na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem Atletico i jest tu bardzo szczęśliwy. Zobaczymy, jak potoczy się sytuacja. Wiadomo, że futbol jest zmienny – powiedział Fernando Hidalgo w rozmowie z El Chiringuito TV.

– Jeśli rzeczywiście Barcelona jest zainteresowana, będzie musiała skontaktować się z klubem. Wtedy będą możliwe negocjacje między trzema stronami – dodał agent Juliana Alvareza.

Alvarez w minionym sezonie rozegrał 54 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 29 goli i zaliczył 7 asyst. Umowę z Atletico ma ważną do połowy 2030 roku. Wartość rynkowa piłkarza szacowana jest na 90 milionów euro.