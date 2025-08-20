Manchester United powinien go kupić. Przypomina jedną z legend

15:31, 20. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Sun

Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem. W rozmowie z The Sun kandydata polecił im Rio Ferdinand. Były obrońca uważa, że Czerwone Diabły powinny kupić Adama Whartona.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton w Man United?! Ferdinand poleca tego piłkarza

Manchester United ma za sobą kolejne okno transferowe, w którym na wzmocnienia wydali ponad 200 milionów euro. Tym razem cała uwaga skupiła się na zawodnikach ofensywnych. Na Old Trafford trafili: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo i Benjamin Sesko.

Niewykluczone, że w ostatnich dniach sierpnia Czerwone Diabły przeprowadzą jeszcze jeden transfer. Ruben Amorim poprosił o defensywnego pomocnika, aby zwiększyć głębię składu w środku pola. Wymarzonym celem był Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Natomiast na przeszkodzie stanęła wycena Mew, które wyceniły Kameruńczyka na ponad 100 milionów euro.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W związku z tym plan pozyskania Baleby przełożono na lato 2026 roku. Potrzeba wzmocnienia drugiej linii jest jednak duża, co zauważył były obrońca Manchesteru United – Rio Ferdinand. Anglik w rozmowie z The Sun zdradził nazwisko piłkarza, jakiego chciałby zobaczyć w barwach 20-krotnego mistrza kraju. Jest nim Adam Wharton, który obecnie występuje w Crystal Palace.

Przez ostatni miesiąc rozmawialiśmy o Balebie, który był gorącym tematem, ale wcześniej mówiłem, że Manchester United powinien podpisać kontrakt z Adamem Whartonem. Jest piłkarzem przypominającym Michaela Carricka, który kontrolował środek pola i potrafił grać ofensywnie, choć był ustawiony nieco głębiej – powiedział Rio Ferdinand w rozmowie z The Sun.

Oglądałem go w kilku meczach w zeszłym sezonie przeciwko takim wielkim drużynom jak Man City i Liverpool, i wygląda na niezrażonego. Wygląda na gotowego na wielkie wydarzenie. Lubi presję, potrafi grać pod presją, a gra jakby zwalnia, gdy piłka jest przy nim. Uwielbiam go. Uważam, że to fantastyczny piłkarz – dodał były piłkarz Man United.

POLECAMY TAKŻE

Alejandro Garnacho
Manchester United planuje rozstania. Chce pożegnać pięciu piłkarzy
Alejandro Garnacho
Chelsea nie ma zamiaru przepłacać. Tyle zaoferuje za Garnacho
Jadon Sancho
Manchester United dogadał transfer Sancho. Gwiazdor wciąż stoi na przeszkodzie