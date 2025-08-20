Manchester United powinien go kupić. Przypomina jedną z legend

Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem. W rozmowie z The Sun kandydata polecił im Rio Ferdinand. Były obrońca uważa, że Czerwone Diabły powinny kupić Adama Whartona.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton w Man United?! Ferdinand poleca tego piłkarza

Manchester United ma za sobą kolejne okno transferowe, w którym na wzmocnienia wydali ponad 200 milionów euro. Tym razem cała uwaga skupiła się na zawodnikach ofensywnych. Na Old Trafford trafili: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo i Benjamin Sesko.

Niewykluczone, że w ostatnich dniach sierpnia Czerwone Diabły przeprowadzą jeszcze jeden transfer. Ruben Amorim poprosił o defensywnego pomocnika, aby zwiększyć głębię składu w środku pola. Wymarzonym celem był Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Natomiast na przeszkodzie stanęła wycena Mew, które wyceniły Kameruńczyka na ponad 100 milionów euro.

W związku z tym plan pozyskania Baleby przełożono na lato 2026 roku. Potrzeba wzmocnienia drugiej linii jest jednak duża, co zauważył były obrońca Manchesteru United – Rio Ferdinand. Anglik w rozmowie z The Sun zdradził nazwisko piłkarza, jakiego chciałby zobaczyć w barwach 20-krotnego mistrza kraju. Jest nim Adam Wharton, który obecnie występuje w Crystal Palace.

– Przez ostatni miesiąc rozmawialiśmy o Balebie, który był gorącym tematem, ale wcześniej mówiłem, że Manchester United powinien podpisać kontrakt z Adamem Whartonem. Jest piłkarzem przypominającym Michaela Carricka, który kontrolował środek pola i potrafił grać ofensywnie, choć był ustawiony nieco głębiej – powiedział Rio Ferdinand w rozmowie z The Sun.

– Oglądałem go w kilku meczach w zeszłym sezonie przeciwko takim wielkim drużynom jak Man City i Liverpool, i wygląda na niezrażonego. Wygląda na gotowego na wielkie wydarzenie. Lubi presję, potrafi grać pod presją, a gra jakby zwalnia, gdy piłka jest przy nim. Uwielbiam go. Uważam, że to fantastyczny piłkarz – dodał były piłkarz Man United.