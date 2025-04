Barcelona planuje wielki transfer. Napastnik na celowniku giganta

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Alvarez łączony z Barceloną

FC Barcelona intensywnie rozgląda się za nowym napastnikiem, którego chciałaby pozyskać podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. Duma Katalonii zamierza wzmocnić ofensywę, mimo że Robert Lewandowski wciąż prezentuje wysoką formę i regularnie trafia do siatki rywali. Kilka dni temu Polak nabawił się kontuzji ścięgna podkolanowego, która budzi pewne obawy o jego dyspozycyjność w końcówce sezonu.

Jednym z głównych celów transferowych Dumy Katalonii stał się Julian Alvarez. Argentyński napastnik, który od czasu przeprowadzki do Atletico Madryt, imponuje formą i skutecznością. 25-latek zbiera świetne recenzje za swoje występy w La Liga, a jego wszechstronność i instynkt strzelecki idealnie wpisywałyby się w potrzeby zespołu z Camp Nou. Według doniesień, Katalończycy mogą zaoferować 60 milionów euro za argentyńskiego snajpera.

Choć władze Rojiblancos nie planują sprzedaży swojego napastnika po zaledwie roku gry, atrakcyjna oferta może zmusić ich do ponownego przemyślenia sytuacji. Co ciekawe, oprócz Alvareza na liście potencjalnych wzmocnień Blaugrany znajduje się także Darwin Nunez z Liverpool. W obecnej kampanii Alvarez rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 27 bramek i dołożył pięć asyst.