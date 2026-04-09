Alvarez nie dla Barcelony? Szalony plan giganta Premier League

22:43, 9. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Sami Mokbel

Arsenal zamierza stanąć do walki z Barceloną i sprowadzić Juliana Alvareza. Taki transfer będzie mógł dojść do skutku jedynie w przypadku sprzedaży jednej z gwiazd ofensywy.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal zakochany w Alvarezie. Planuje hitowy transfer

Julian Alvarez to jeden z najlepszych napastników młodego pokolenia na całym świecie. Nie dziwi więc, że szaleje za nim Barcelona, która widzi w nim wymarzonego następcę Roberta Lewandowskiego. Hiszpański gigant przymierza się do hitowego transferu już tego lata, ale łatwo o wyciągnięcie Argentyńczyka ze stolicy kraju nie będzie. Atletico Madryt wiążę z nim duże nadzieje i liczy, że ten będzie chciał dalej grać w ekipie Diego Simeone. Gdyby jednak miało dojść do rozstania, zażyczy sobie za niego ponad 100 milionów euro.

Barcelona monitoruje jego sytuację i być może wkrótce po niego ruszy. Problem w tym, że nie jest w tym wyścigu jedyna. Zauroczeni umiejętnościami Alvareza są również działacze Arsenalu. Z chęcią sprowadziliby go do Londynu, choć taki transfer byłby bezpośrednio powiązany ze sprzedażą jednego z obecnych napastników. Argentyńczyk mógłby przenieść się na Emirates Stadium jedynie w przypadku odejścia Viktora Gyokeresa lub Kaia Havertza.

W tym momencie nie zanosi się na taką roszadę, dlatego transfer Alvareza jest traktowany w Londynie z dużym przymrużeniem oka. Po niemrawym początku coraz lepiej radzi sobie Gyokeres, zaś Havertz wrócił do zdrowia i potwierdza swoją wysoką klasę. Alvarez byłby znakomitym nabytkiem, ale w ekipie Kanonierów jakościowych atakujących nie brakuje.

