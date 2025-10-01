Barcelona marzy o jego transferze. Gwiazdor odpowiada

fot. Associated Press Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez trafi do Barcelony? Jeszcze o tym nie myśli

Barcelona przygotowuje się do rozstania z Robertem Lewandowskim, które może nadejść już w przyszłym roku. Wówczas wygaśnie jego umowa, a o przedłużeniu na ten moment nie ma mowy. Polski snajper w tym sezonie nie jest pewny miejsca w wyjściowej jedenastce, a Hansi Flick rotuje między nim, a Ferranem Torresem. Blaugrana w ten sposób chce sprawdzić, jak poradzi sobie bez Lewandowskiego. Nie ulega jednak wątpliwościom, że musi w jego miejsce sprowadzić nowego napastnika, który będzie prezentował najwyższy poziom.

W mediach przewija się kilka nazwisk, choć marzeniem Deco oraz Joana Laporty ma być transfer Juliana Alvareza. Barcelona chciała go już rok temu, kiedy to ostatecznie zamienił Manchester City na Atletico Madryt. Niedawno rozpoczął swój drugi sezon w stolicy Hiszpanii, który może być zarazem ostatnim. Wiele zależy od tego, czy ekipa Diego Simeone będzie w stanie walczyć o najwyższe cele.

Transfer Alvareza oczywiście byłby niezwykle trudny do zrealizowania, ale Barcelona ma być na to gotowa. Sam zainteresowany ze spokojem podchodzi do tematu i zapewnia, że w tym momencie skupia się jedynie na grze dla Atletico.

– Podchodzę do tych wszystkich informacji bardzo spokojnie. Ludzie zawsze coś mówią, w zeszłym roku było to samo. Sezon dopiero się zaczął, a ja skupiam się na tym, aby każdego dnia być lepszym i dawać z siebie wszystko, co mogę. Chcę pomagać kolegom i tutaj wygrywać. Nie ma dla mnie znaczenia to, co mówi się w mediach – wyjaśnił napastnik Atletico Madryt.