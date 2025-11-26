Amorim nie widzi dla niego miejsca. Manchester United dokona sprzedaży?

Manchester United już zimą może przewietrzyć szatnię. Drużynę może opuścić piłkarz, który wypadł z łask Rubena Amorima. A jest nim Altay Bayindir, który trafił na radar Besiktasu - donosi "Turkish Football".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Altay Bayindir może wzmocnić Besiktas

Manchester United w miniony poniedziałek znów zawiódł swoich fanów. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima doznał bolesnej porażki przed własną publicznością z Evertonem (0:1). Czerwone Diabły przez większą część meczu grały w przewadze jednego zawodnika, a finalnie dały sobie wbić gola, nie tworząc przy tym zagrożenia rywalowi. A wydawało się już, że drużyna z Old Trafford zażegnała kryzys.

Jak co okienko transferowe, Manchester United jest jednym z najczęściej wymienianych klubów w mediach. Nie inaczej jest tym razem. A bardzo ciekawe informacje z obozu drużyny z Old Trafford przekazuje „Turkish Football”. Otóż lada moment Czerwone Diabły mogą pożegnać Altaya Bayindira. Turecki bramkarz znalazł siię bowiem w kręgu zainteresowań Besiktasu.

Altay Bayindir rozpoczynał sezon jako podstawowy bramkarz Manchesteru United. Turek jednak bardzo szybko stracił miejsce w składzie na rzecz Senne Lammensa. 27-latek może poważnie rozważyć możliwość powrotu do ojczyzny, ponieważ nie jest w stanie przebić się na stałe do wyjściowej jedenastki Czerwonych Diabłów. Czas pokaże, jak finalnie rozstrzygnie się sprawa przyszłości bramkarza.

W obecnym sezonie Altay Bayindir rozegrał sześć spotkań między słupkami Manchesteru United. Turecki golkiper w każdym z tych meczów musiał wyciągać piłkę z własnej bramki, co nie świadczy dobrze o jego umiejętnościach.