Adrien Rabiot może trafić do Milanu za jedyne 10 milionów euro. Według „La Gazzetta dello Sport” Francuz nie wyklucza gry u boku Massimiliano Allegriego, który powrócił do roli trenera Rossonerich, a obaj świetnie dogadywali się w Juventusie.

Adrien Rabiot

Milan rozważa transfer Adriena Rabiota

Adrien Rabiot znalazł się na celowniku Milanu. Francuski pomocnik, związany kontraktem z Olympique Marsylia do 2026 roku, może być dostępny już tego lata za zaledwie 10 milionów euro. Tyle wynosi klauzula wykupu zapisana w jego umowie, jak informuje „La Gazzetta dello Sport”.

Co istotne, sam zawodnik przyznał, że pozostaje otwarty na rozmowy z Massimiliano Allegrim. – Zawsze będę gotów, by z nim porozmawiać – powiedział Rabiot zapytany o możliwość pracy ze swoim byłym trenerem z Juventusu. To właśnie Allegri, który objął niedawno Milan, może odegrać kluczową rolę w sprowadzeniu 30-latka na San Siro.

Choć kwota odstępnego nie jest wygórowana, Rabiot nie należy do tanich zawodników pod względem pensji. Obecnie zarabia 3,5 miliona euro netto rocznie, ale wraz z premiami jego wynagrodzenie przekracza 5 milionów. Milan będzie musiał więc najpierw zrobić miejsce w budżecie płacowym. Warto przypomnieć, że rozbieżność w oczekiwaniach dotyczących pensji była jednym z głównych powodów jego odejścia z Juventusu.

Pomóc może spodziewane transfer Tijjaniego Reijndersa, który według mediów zbliża się do przeprowadzki do Manchesteru City. Dodatkowo coraz częściej mówi się o potencjalnych rozstaniach z kluczowymi zawodnikami Rossonerich – Rafael Leao znajduje się na radarze Bayernu Monachium, a Theo Hernandez rozważa ofertę z Al-Hilal i Atletico Madryt. W Mediolanie mogą zatem nastąpić spore zmiany.