Allegri naciska na Milan. Chce zatrzymać gwiazdora

19:47, 29. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan nie rezygnuje z walki o przyszłość Mike’a Maignana. Według Matteo Moretto klub wrócił do rozmów kontraktowych, a Massimiliano Allegri osobiście angażuje się, by kapitan pozostał w Mediolanie.

Massimiliano Allegri
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan wrócił do rozmów z Maignanem ws. kontraktu

Milan jasno daje do zrozumienia, że Mike Maignan pozostaje filarem projektu sportowego na kolejne lata. Mimo monitorowania rynku bramkarzy i zainteresowania Hugo Souzą, priorytet jest jeden. Klub chce zatrzymać swojego kapitana i lidera.

Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto, Milan ponownie przyspieszył rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Maignana, który wygasa 30 czerwca 2026 roku. W najbliższych dniach planowany jest kluczowy kontakt z agentem bramkarza. Celem jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i znalezienie porozumienia, które pozwoli kontynuować współpracę.

Istotną rolę odgrywa Massimiliano Allegri. Trener Rossonerich w ostatnim czasie wyraźnie zwiększył presję i aktywnie przekonuje Milan do rozmów i Maignana do pozostania w klubie. To nie jest nowa sytuacja. Allegri był już kluczową postacią zeszłego lata, gdy skutecznie zablokował transfer bramkarza mimo poważnej oferty z Chelsea. Wtedy ogromne znaczenie miało także wsparcie sztabu oraz trenera bramkarzy.

Na stole leży konkretna propozycja. Według La Gazzetta dello Sport Milan zaproponował kontrakt do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Oferta opiewa na około siedem milionów euro netto rocznie wraz z bonusami. To kwota bardzo zbliżona do oczekiwań Maignana, który liczył na około siedem i pół miliona plus premie.

