Alexis Sanchez może obrać niespodziewany kierunek

Alexis Sanchez może opuścić Sevillę po zakończeniu obecnego sezonu. Chrapkę na pozyskanie Chilijczyka ma bowiem SC Internacional - dowiedział się Ekrem Konur.

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

SC Internacional zainteresowany Alexisem Sanchezem

Alexis Sanchez od kilkunastu lat nieprzerwanie występuje w topowych europejskich ligach, budując imponującą karierę na Starym Kontynencie. 37-letni napastnik obecnie reprezentuje barwy hiszpańskiej Sevilli, jednak jego kontrakt z andaluzyjskim klubem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. W związku z tym nie jest przesądzone, czy doświadczony Chilijczyk przedłuży umowę z aktualnym pracodawcą i pozostanie na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan po zakończeniu trwającego sezonu.

Niepewną przyszłość gwiazdora chce wykorzystać SC Internacional, o czym poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Brazylijski klub miał już nawiązać kontakt z 168-krotnym reprezentantem Chile, oferując mu dwuletni kontrakt.

Potencjalna przeprowadzka miałaby dojść do skutku podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wówczas Sanchez mógłby być dostępny bez kwoty odstępnego, co czyniłoby operację wyjątkowo atrakcyjną pod względem finansowym.

Alexis Sanchez przywdziewa koszulkę Sevilli od września 2025 roku, gdy przeniósł się na Półwysep Iberyjski na zasadzie wolnego transferu z Udinese Calcio. W obecnej kampanii rozegrał 14 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. W swoim bogatym CV ma również występy w Interze Mediolan, Olympique’u Marsylia, Manchesterze United, Arsenalu oraz Barcelonie. 37-letni weteran jest wyceniany na niespełna 1,5 miliona euro.