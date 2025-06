Alex Valle ostatniej zimy został wypożyczony z Barcelony do Como 1907. Teraz włoski klub wykupił lewego obrońcę za 6 milionów euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Oficjalnie: Alex Valle na stałe w Como 1907

Como 1907 poinformowało w mediach społecznościowych o osiągnięciu porozumienia z Barceloną w sprawie wykupienia Alexa Valle. Lewy obrońca związał się z włoskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku. Przypomnijmy, że do tej pory boczny defensor występował w ekipie Larianich na zasadzie wypożyczenia, a teraz przeniósł się do niej na podstawie transferu definitywnego. Kwota tej transakcji wyniosła 6 milionów euro.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii przeprowadził się do beniaminka Serie A w styczniu tego roku i błyskawicznie zaaklimatyzował się na Półwyspie Apenińskim. 21-latek szybko zyskał zaufanie Cesca Fabregasa, który od początku wystawiał go w podstawowym składzie swojej drużyny. Alex Valle w koszulce Como 1907 rozegrał łącznie 15 meczów, spędzając na boisku niespełna 1050 minut.

Álex Valle signs with Como until 2029 ⚪️🔵 pic.twitter.com/zsQdUAHd1a — Como1907 (@Como_1907) June 3, 2025

Tak więc młody wahadłowy rozstał się z Barceloną, w której rozpoczynał swoją przygodę z futbolem. Mierzący 178 centymetrów zawodnik jest wychowankiem La Masii, a podczas kariery grał również na czasowych pobytach w FC Andorra oraz Celtiku Glasgow. Urodzony w 2004 roku piłkarz odnosił sukcesy z zespołem The Bhoys, wygrywając mistrzostwo Szkocji oraz Superpuchar Szkocji.