IMAGO / Photo Sport Pics / sportphoto24 Na zdjęciu: Alessio Romagnoli

Alessio Romagnoli przyciąga uwagę klubów Premier League

Piłkarz Lazio wzbudził zainteresowanie Fulham, Brighton i Newcastle

Działacze z Craven Cottage od dłuższego czasu obserwują Włocha

Angielskie kluby mają na oku Alessio Romagnolego

Ciekawe informacje dotyczące transferów przekazuje serwis “Football Italia”. Otóż Alessio Romagnoli trafił na celownik angielskich klubów. A konkretnie Fulham, Newcastle United, a także Brighton & Hove Albion. Dziennikarze wcześniej wspomnianego źródła donoszą, że “Wisienki” od dłuższego czasu obserwują Alessio Romagnolego.

Kontrakt Alessio Romagnolego z Lazio obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jeśli któryś z klubów byłby gotowy na transfer Włocha, to musiałby negocjować z Claudio Lotito. Rozmowy transferowe z prezydentem rzymskiego klubu jednak nigdy nie należą do najprostszych.

Alessio Romagnoli w obecnie trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań w koszulce “Blucerchiatich”. Nawet raz udało mu się zaliczyć asystę. A miało to miejsce w spotkaniu przeciwko Celticowi Glasgow w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

