Słynny Włoch zmieni otoczenie. Przeniesie się do Kataru

Alessio Romagnoli całą dotychczasową karierę spędził we Włoszech. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 31-letni stoper zdecydował się na zmianę otoczenia, akceptując atrakcyjną finansowo ofertę od katarskiego Al-Sadd.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alessio Romagnoli

Alessio Romagnoli o krok od Al-Sadd

Alessio Romagnoli od kilku sezonów bez wątpienia uchodzi za jednego z najlepszych włoskich stoperów, biorąc pod uwagę jego regularność oraz wysoki poziom prezentowany przez niego na boiskach Serie A. 31-letni obrońca całą dotychczasową karierę spędził w swojej ojczyźnie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Romie, następnie występował w Sampdorii Genua, a później przez wiele kampanii był filarem formacji defensywnej Milanu.

W 2022 roku przeniósł się do Lazio Rzym, gdzie do dziś pełni ważną rolę w zespole ze Stadio Olimpico. Wszystko wskazuje jednak na to, że Romagnoli wkrótce zmieni barwy klubowe i po raz pierwszy wyjedzie poza Włochy, decydując się na zagraniczną przygodę.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, że defensor doszedł do całkowitego porozumienia z katarskim Al-Sadd co do warunków kontraktu indywidualnego. Lazio prawdopodobnie zgodzi się na jego sprzedaż za około 10 milionów euro, a oficjalny komunikat w tej sprawie najpewniej jest już tylko kwestią czasu. Dla zawodnika oznacza to zupełnie nowy rozdział w całkowicie innym środowisku.

Trzynastokrotny reprezentant Włoch w seniorskiej karierze rozegrał łącznie 454 spotkania, zdobył 22 bramki i zanotował 8 asyst. Do swojej gabloty wstawił mistrzostwo Serie A oraz Superpuchar Italii – oba trofea wywalczył z Milanem. Teraz doświadczony obrońca spróbuje sił w lidze katarskiej, gdzie będzie mógł liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowe.

Aktualizacja: Lazio Rzym wydało oficjalny komunikat, w którym poinformowało o chęci zatrzymania Alessio Romagnoliego, pomimo otrzymania propozycji od Al-Sadd.