Alessio Morgese / E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni chce zostać w Interze Mediolan

FC Barcelona marzyła o pozyskaniu Alessandro Bastoniego, ale czar prysł. „Corriere dello Sport” zdradza, że reprezentant Włoch zdecydował się odrzucić zainteresowanie Dumy Katalonii. Defensor Interu Mediolan w ogóle nie myśli o przeprowadzce na Camp Nou. Jego jedynym celem jest zostanie w drużynie Nerazzurrich i sięganie po kolejne trofea.

Już od wielu miesięcy Alessandro Bastoni był łączony z FC Barceloną. Włoski obrońca wzbudzał ogromne zainteresowane w obozie Dumy Katalonii. Mistrzowie Hiszpanii byli gotowi pozyskać gracza Interu Mediolan, składając nawet ofertę transferową. Propozycja jednak niezadowoliła Włochów, którzy bez zastanowienia ją odrzucili. Deklaracja samego zawodnika sprawiła, że na ten moment Blaugrana nie stoi w uprzywilejowanej sytuacji.

Sam Alessandro Bastoni przeżywa ostatnio trudne miesiące. Defensor z gwiazdy Interu Mediolan stał się wrogiem numer jeden w Italii. Najpierw po derbach z Juventusem, a potem przez czerwoną kartkę w meczu barażowym o Mistrzostwa Świata 2026 z Bośnią i Hercegowiną. Piłkarz Nerazzurrich jednak ma twardy charakter i chce udowodnić na swojej ziemi, że jest gwiazdą kraju.

Alessandro Bastoni w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Interu Medioaln. Reprezentant Włoch ma na koncie dwa trafienia, a także aż sześć asyst.