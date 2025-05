Manchester United wycenił Alejandro Garnacho. Potentat zaciera ręce

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho dostępny za 50 milionów euro

Manchester United przejdzie rewolucję kadrową podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Jednym z zawodników, który może opuścić Old Trafford, jest Alejandro Garnacho. 20-letni Argentyńczyk nie przekonał bowiem do siebie trenera drużyny Czerwonych Diabłów – Rubena Amorima. Włodarze angielskiego giganta są gotowi wysłuchać ofert za swojego piłkarza, a zdaniem Cristiano Abbruzzese z włoskiego portalu „Europa Calcio” nawet dokonali już wyceny młodego zawodnika.

Według wyżej wspomnianego dziennikarza Manchester United chce zarobić minimum 50 milionów euro na sprzedaży ofensywnego pomocnika. Ośmiokrotny reprezentant Argentyny, który doskonale czuje się także na obu skrzydłach, wzbudza spore zainteresowanie. Mianowicie, od dawna temu piłkarzowi przyglądają się SSC Napoli oraz Chelsea. Większe szanse na zakontraktowanie perspektywicznego zawodnika daje się liderowi Serie A, który podobno jest bardziej zdeterminowany.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Alejandro Garnacho trafił do akademii Manchesteru United w 2020 roku, przenosząc się do szkółki Czerwonych Diabłów z Atletico Madryt. W lipcu 2022 roku ofensywny pomocnik stał się pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 138 meczów, zdobył 25 bramek i zaliczył 21 asyst. Urodzony w Madrycie skrzydłowy ma ważny kontrakt z angielskim klubem do końca czerwca 2028 roku, co stawia Anglików w niezłej pozycji negocjacyjnej. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 45 milionów euro.