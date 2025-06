Alejandro Garnacho wzbudza zainteresowanie Chelsea oraz SSC Napoli. Pomocnik Manchesteru United preferuje pozostanie w Premier League, co może zaowocować przeprowadzką na Stamford Bridge - poinformował brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho chce zostać w Anglii. Trafi do Chelsea?

Alejandro Garnacho najprawdopodobniej odejdzie z Manchesteru United podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – podobno przekazał pomocnikowi, aby ten szukał sobie nowego klubu. Portugalski szkoleniowiec nie liczy bowiem na tego zawodnika w kolejnym sezonie i dlatego włodarze angielskiego giganta wysłuchają za niego ofert. Sam piłkarz również jest zdecydowany na przeprowadzkę, z uwagi na słabe relacje ze swoim przełożonym.

Jak poinformował w poniedziałkowe popołudnie brytyjski dziennik „The Sun”, Alejandro Garnacho chciałby zostać w Premier League, co sprawia, że na faworyta do pozyskania ośmiokrotnego reprezentanta Argentyny wyrasta Chelsea. Londyńczycy od dawna monitorują sytuację ofensywnego pomocnika, którego umiejętności docenia menedżer ekipy The Blues, czyli Enzo Maresca. W walce o zakontraktowanie dwudziestoletniej gwiazdy podobno uczestniczy także świeżo upieczony mistrz Włoch – SSC Napoli.

Alejandro Garnacho trafił do akademii Manchesteru United w 2020 roku. Playmaker przeprowadził się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Mierzący 180 centymetrów zawodnik w koszulce drużyny Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 144 mecze, zdobył 26 bramek i zaliczył 22 asysty. Urodzony w Madrycie piłkarz ma ważny kontrakt z angielskim klubem do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Alejandro Garnacho na około 45 milionów euro.