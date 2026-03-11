Alejandro Balde trafi do Manchesteru United? Barcelona podjęła decyzję

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

FC Barcelona nie sprzeda Alejandro Balde

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że Alejandro Balde znalazł się na liście życzeń Manchesteru United. Angielski klub uważnie rozgląda się za wzmocnieniem lewej strony defensywy i właśnie dlatego skierował swoją uwagę na wahadłowego Barcelony. 22-letni Hiszpan uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych bocznych obrońców młodego pokolenia. Dysponuje on znakomitymi warunkami fizycznymi, a jego ogromnym atutem jest przede wszystkim niesamowita szybkość. Dzięki temu wielu ekspertów uważa, że hiszpański gwiazdor bez problemu odnalazłby się w wymagającej Premier League.

Na razie jednak takie przenosiny nie dojdą do skutku, a przynajmniej w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak poinformował bardzo wiarygodny dziennikarz Fabrizio Romano, Alejandro Balde nie planuje bowiem opuszczać Barcelony w najbliższym czasie.

Co więcej, władze katalońskiego klubu traktują lewego obrońcę jako zawodnika absolutnie nietykalnego. Z tego powodu nie zamierzają nawet rozpatrywać ofert za swojego piłkarza. Manchester United będzie musiał więc poszukać wzmocnienia tej pozycji w innym miejscu.

Alejandro Balde jest oczywiście wychowankiem słynnej akademii Barcelony – La Masii. Siedmiokrotny reprezentant Hiszpanii w lipcu 2022 roku został na stałe włączony do pierwszego zespołu i od tamtego momentu odgrywa w nim bardzo ważną rolę. Do tej pory w barwach katalońskiej ekipy rozegrał łącznie 160 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował 21 asyst. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa defensora wynosi około 60 milionów euro.