Imago / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Takefusa Kubo znalazł się w orbicie zainteresowań Al Nassr

Japończyk aktualnie gra w barwach Realu Sociedad

Skrzydłowy w przeszłości występował w Realu Madryt

Takefusa Kubo na liście życzeń Al Nassr

Al Nassr chce sprowadzić do klubu kolejnego piłkarza z jednej z najlepszych lig na świecie. Tym razem saudyjski klub według doniesień portalu “Relevo” zagiął parol na wschodzącą gwiazdę japońskiego futbolu i ligi hiszpańskiej – Takefusa Kubo. Japończyk, póki co reprezentuje Real Sociedad i nic nie wskazuje na to, aby był chętny do przeprowadzki na Półwysep Arabski.

Mimo to drużyna, w której występuje Cristiano Ronaldo i Sadio Mane ma zamiar rozpocząć wstępne negocjacje z obozem piłkarza. Przekonać 22-letnią gwiazdę na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej mają pośrednicy, lecz nie będzie to łatwe zadanie. Zamiar skrzydłowego jest jasny, do końca sezonu chce zostać w Sociedad.

W tym sezonie Kubo wystąpił w 25 meczach, w których strzelił 6 bramek i zaliczył 4 asysty. Real Sociedad dzięki pomocy swojej gwiazdy wygrał grupę D w Lidze Mistrzów. W nagrodę czeka ich dwumecz z PSG w 1/18 finału. Jak na razie w La Lidze mają zmienne szczęście, a na półmetku sezonu plasują się na 7. miejscu ze stratą 9 punktów do miejsc gwarantujących awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.