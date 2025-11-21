Manchester i Newcastle United mogą ruszyć po gwiazdę Al-Hilal

Ruben Neves może wrócić do Europy. Spekulacje na ten temat podsycił dziennikarz Mark Brus z portalu The Daily Briefing, przekazując, że dwa kluby z Premier League chcą piłkarza.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Ruben Neves

Manchester United i Newcastle United chcą Rubena Nevesa

Ruben Neves ma kontrakt ważny z Al-Hilal do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie ostatnio nie brakuje informacji, że Portugalczyk może wrócić do jednej z lig europejskich. Konkretne wieści na ten temat przekazał natomiast portal The Daily Briefing.

Źródło podało, że dwa kluby z Premier League wykazują poważne zainteresowanie Rubenem Nevesem. Piłkarz znalazł się na liście życzeń Manchesteru United i Newcastle United. Ekipy mają być do tego stopnia zdeterminowane, że mogą wyłożyć na transakcję 20 milionów euro. Klub z Old Trafford miał już nawet złożyć konkretne zapytanie w tej sprawie.

28-latek to defensywny pomocnik, który może pochwalić się bilansem 63 spotkań w reprezentacji Portugalii. Ruben Neves, zanim trafił do ekipy z ligi saudyjskiej, występował między innymi w Wolverhampton czy FC Porto.

Piłkarz urodzony w Santa Maria da Feira w tej kampanii wystąpił jak na razie w 13 meczach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też jedną asystę. Latem natomiast Ruben Neves wziął udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych. W tych starciach zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty w pięciu występach.

Obecna ekipa Portugalczyka plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Saudi Pro League. W tym roku Al-Hilal ma do rozegrania jeszcze siedem spotkań. Między innymi zmierzy się z Al-Fateh, zarówno w lidze saudyjskiej, jak i w King Cup.

